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Инфекционист объяснил, почему не нужно измерять антитела к COVID-19 перед прививкой

Анна Назайкина
09:05 14.01.2022
Вакцинироваться следует в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, отметил эксперт.
Инфекционист объяснил, почему не нужно измерять антитела к COVID-19 перед прививкой
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Принимать решение о необходимости прививки от коронавирусной инфекции, ориентируясь на уровень антител, - это пустое занятие, этот подход не имеет под собой научного основания. Такое мнение в беседе с РБК выразил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Эксперт порекомендовал вакцинироваться каждые полгода, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

Чуланов отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предоставляла данных о защищенности от заражения COVID-19 при достижении определенного уровня антител. Кроме того, Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович не раз обращала внимание на то, что их наличие не является препятствием для иммунизации.

«Самое правильное — вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, через полгода», — заявил эксперт.

Ранее в Институте сердца в Лос-Анджелесе провели исследование, в результате которого ученые сделали вывод, что антитела, которые возникают у людей после перенесенного COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

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