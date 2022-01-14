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Сквозь леса, поля и горы: как работают трубопроводные войска ВС РФ

07:10 14.01.2022
Опыт, накопленный этими специалистами за 70 лет, позволяет им решать сложные задачи, в непростых условиях и в труднодоступных районах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Для бесперебойного обеспечения войск горючим и другими ценными жидкостями, например, водой, необходимы трубы, точнее – километры труб. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто выполняет эту важную задачу в Вооруженных силах - трубопроводные войска.

Полевую магистраль необходимо смонтировать быстро и качественно. Чтобы стальная артерия выдерживала давление 70 атмосфер, перед монтажом трубы обязательно армируют.

Монтаж трубопровода производится в экстремальных условиях. Мало того, что работа ведется в ручном режиме. Перепад высот и 20-градусный мороз усложняют ситуацию.

При такой погоде расчет может проложить до 10 километров за сутки. Попутно в лесу разводят костры. Руки моментально немеют на морозе при работе с железом.

У этих специальных тыловых войск славная боевая история. В годы Великой Отечественной войны они обеспечивали горючим блокадный Ленинград по трубопроводу, проложенному по дну Ладожского озера.

В ходе боевых действий в Афганистане были проложены магистрали, длинной более тысячи километров. Специалисты трубопроводных войск прокладывали полевые «нитки» и в ходе обеих чеченских кампаний. Одна из последних, уже мирных миссий – это 2014-ый год - обеспечение крымчан пресной водой.

«Трубопровод приходилось прокладывать ручным монтажом. Одна труба – 6 метров и вес 80 кг. Наши военнослужащие успешно справились с задачей. Проложили 900 км», - рассказал заместитель командира 69-ой бригады МТО по военно-политической работе Михаил Русаков.

Сегодня в ходе различных учений экзамены в полях проходят современные образцы технических средств и специального оборудования. А скорость развертывания отечественных сборно-разборных трубопроводов по меньшей мере, в 3 раза выше зарубежных аналогов. Опыт, накопленный этими специалистами за 70 лет, позволяет им решать сложные задачи, в непростых условиях и в труднодоступных районах.

Материал подготовили Олег Лавров и Вадим Михеев

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