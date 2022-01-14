Готовность в любых условиях: трубопроводным войскам исполнилось 70 лет

Трубопроводным войскам исполняется 70 лет. В составе Вооруженных сил они существуют для развертывания и эксплуатации полевых магистральных трубопроводов. По ним осуществляется подача горючего войскам на значительные расстояния. Бойцы этого вида войск несут свою службу в любых условиях, в том числе в труднодоступных районах.

Создание полевых магистральных трубопроводов военного назначения было вызвано объективной реальностью, обусловленной научно-техническим прогрессом в военном деле, а именно - массовым использованием авиации, мощной энергоемкости наземной техники Сухопутных войск и кораблей ВМФ и увеличением их потребности в горючем, планированием боевых действий на большую глубину.

Еще в годы Великой Отечественной войны было положено начало применения трубопроводного транспорта для подачи горючего войскам. Полевые трубопроводы нашли свое применение в ряде операций, главным образом для транспортирования горючего через крупные водные преграды.

Обобщение опыта применения трубопроводов в годы Великой Отечественной войны обусловило необходимость создания специальных трубопроводных воинских частей. В соответствии с директивой Военного министра СССР от 14 января 1952 года был сформирован первый отдельный батальон перекачки горючего по трубопроводу. Роль и место трубопроводных войск в системе снабжения Вооруженных Сил горючим показало свою высокую эффективность в период боевых действий в Демократической Республике Афганистан.

Военнослужащими трубопроводных соединений и воинских частей, общее число которых составляло более 5 тысяч человек, была обеспечена поставка на территорию Афганистана по полевым магистральным трубопроводам свыше 5,4 миллиона тонн горючего, что составило 80% от всех поставок другими видами транспорта.

Трубопроводные войска выполняют и важнейшие задачи общегосударственного масштаба. В 1972 году для тушения лесных пожаров в Ленинградской области, ближнем и дальнем Подмосковье, Среднем Поволжье и других регионах европейской части СССР военными трубопроводчиками было развернуто 187 линий полевых магистральных трубопроводов общей протяженностью более 1300 километров и подано 4,6 миллиона кубометров воды. Трубопроводные войска успешно решали задачи по подаче воды при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, крупнейшего землетрясения в Армении в 1988 году и многих других чрезвычайных происшествий.

Сегодня военнослужащие трубопроводных войск добросовестно и с высокой ответственностью выполняют свой воинский долг. В 2014, 2015 годах и в 2019-2020 годах, преодолевая водную блокаду, ими подавалась пресная вода в города и населенные пункты Республики Крым. Силами привлеченных подразделений были развернуты сотни километров трубопроводных линий и обеспечена подача воды потребителям. Только в 2020 году отдельными трубопроводными батальонами была проведена работа по развертыванию 15 линий полевых магистральных трубопроводов от Белогорского гидроузла в Симферопольское водохранилище, общей протяженностью 819 километров.

Развертывание линий было проведено в кратчайшие сроки, с опережением нормативных показателей. Было привлечено более 800 военнослужащих, свыше 250 единиц техники, использовано 6 комплектов трубопроводов. За время эксплуатации трубопровода, через него подано более 6 миллионов тонн пресной воды, так необходимой населению Крыма.

За прошедшие годы были созданы лучшие и не имеющие аналогов в мире полевые магистральные трубопроводы и машины для их монтажа. Темп развертывания отечественных сборно-разборных трубопроводов превышает аналоги зарубежных армий в 3,3 раза, а производительность перекачки - в 1,5 раза. Оснащенные передовой отечественной техникой трубопроводные части демонстрируют свои высокие возможности, эффективность и надежность применения трубопроводного транспорта. Накопленный в течение 70 лет опыт образцового выполнения своего долга, позволяет личному составу трубопроводных частей демонстрировать высокую профессиональную подготовку, мужество, стойкость и постоянную готовность к выполнению поставленных задач.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов