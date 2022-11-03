Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Сочи из-за трещины на лобовом стекле

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Сейчас пассажиры находятся в зоне ожидания до окончания проверки всех систем самолета.

Пассажирский самолет, который выполнял рейс из Сочи в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. Посадка прошла успешно. Об этом проинформировали в пресс-службе аэропорта Сочи.

«Командир воздушного судна а/к "Северный ветер" принял решение после взлета вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. В 14.43 борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи», - цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы.

Как уточняется, сейчас пассажиры находятся в зоне ожидания до окончания проверки всех систем самолета.

Ранее сообщалось, что в Москву из-за технических причин вернулся самолет, летевший в Самарканд. В результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 81 пассажир и шесть членов экипажа.