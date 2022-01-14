Лавров назвал «нервным срывом» законопроект сенаторов США о новых санкциях против РФ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нервным срывом законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России в случае «нападения на Украину». Министр в интервью Первому каналу дал свою оценку недавним переговорам по гарантиям безопасности в Женеве, Брюсселе и Вене.

«Я считаю, что это своего рода такой нервный срыв. В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить...Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в Конгрессе. И такого рода шаги не делают чести абсолютно», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, американцы требуют, чтобы Россия отвела свои войска от границ с Украиной. Но при этом свои вооруженные силы и технику от российских рубежей отводить не собираются и действуют привычными им методами угроз.

Лавров отметил, что разногласий много. В частности, США упорно не хотят отказываться от своей идеи расширения НАТО на восток. Но переговоры только начались. Безрезультатными их считать нельзя. В Вашингтоне готовы продолжать диалог, в частности - обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности.

Ранее Джейк Салливан назвал полезными минувшие консультации по российским предложениям в сфере безопасности. В то же время, по его словам, никаких конкретных сроков новых переговоров США и России по данной повестке пока не обозначено: стороны находятся в постоянном контакте, а Вашингтону необходимо обсудить услышанное в ходе консультаций со своими партнерами.