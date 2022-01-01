В России введут новые ограничения на приобретение оружия

В 2022 году в России изменится закон об оружии. В частности, минимальный возраст, позволяющий владеть определенными видами оружия, повысят с 18 до 21 года.

Поправки вносятся в №150-ФЗ «Об оружии». Они вступят в силу с 29 июня.

В частности, россиянам младше 21 года нельзя будет приобретать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны. При этом правила не коснутся лиц, прошедших или проходящих военную службу.

Законом также вводятся дополнительные ограничения на приобретение оружия. Так, его не смогут получить россияне с двумя или более погашенными судимостями.

Ранее МВД РФ представило обязательные к соблюдению технические параметры для оружия самообороны, производимого в стране или ввозимого на ее территорию.