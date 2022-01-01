Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первый день 2022 года

В первый день года в России ожидается гололедица и небольшой снег. Соответствующие данные публикует Гидрометцентр.

Днем будет тепло – температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса. На территории Московской области ожидают до -4 градусов. К ночи столицу ожидает похолодание до -9 градусов.

Синоптики ожидают ветер со скоростью до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе со «Звездой», какую погоду ждать жителям центральной части России в новогодние каникулы. Первого и второго января мороз не будет сильным, ветер ожидается умеренный. Однако с третьего января ожидается похолодание и настоящая зимняя погода.