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Окружение Угледара: как российские минометчики обеспечивают наступление пехоты

Владислав Кустов
06:05 04.11.2022
Успешные бои идут на улицах Павловки и на подступах к Новомихайловке. Так окружают Угледар. Есть успехи у российских войск и под Авдеевкой.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские разведывательные подразделения засекли передвижение пехоты украинских войск. Минометы сразу же накрывают вражескую пехоту. В одном из зданий пулеметные гнезда боевиков прижали было российскую пехоту к земле. Там в плотной застройке наши берут квартал за кварталом.

«Подается команда, что нужно, допустим, нашим ребятам помочь. Запускаются дымы. И один миномет работает на дымы. Другой - на мины осколочно-фугасные. И наши ребята продвигаются», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Пила».

Одним ударом миномет выбил вражеского пулеметчика - движение пехоты продолжается. Расчет работает расчет практически на линии соприкосновения. Это огневой щит пехоты. Малые габариты - неоспоримое преимущество орудия. Стрелять миномет способен из укрытия, оставаясь невидимым для врага.

Оператор съемочной группы «Звезды» оказался так близко, что камеру оглушило. Временно появилась нечеткость изображения. Рядом заработало еще одно орудие.

Российские войска и Народная милиция ДНР продолжают развивать наступление. Появилась информация, что успешные бои идут на улицах Павловки и на подступах к Новомихайловке. Так окружают Угледар. Есть успехи у наших и под Авдеевкой.

В этом минометном расчете служит мобилизованный боец. Уже не отличишь от кадровых профессионалов.

«Призывался из Ростовской области. Думал пойти добровольцем, все не получалось. А тут мобилизация. Вспомнил все быстро. Как будто всю жизнь этим занимался», - поделился Александр.

Стрельбу окончили. Теперь задача бойцов - сменить огневую позицию и снова ударить по украинским вооруженным формированиям.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры работы российской артиллерии на Авдеевском направлении. В деле - не только камера съемочной группы телеканала, но и поднятый высоко коптер. С него видно результаты ведения огня тяжелыми 152-мм снарядами - позиции украинских боевиков тонут в разрывах.

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