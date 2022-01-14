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Эндокринолог рассказал, как коронавирус влияет на вес человека

Роман Захаров
05:46 14.01.2022
Доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин также рассказал, как привести себя в форму после коронавирусной инфекции.
Эндокринолог рассказал, как коронавирус влияет на вес человека
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay
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Люди, перенесшие коронавирус, часто после выздоровления сталкиваются с различными последствиями для своего организма. Одно из таких последствий - проблемы с весом. Причем человек может как резко похудеть, так и, напротив, потолстеть. От чего это зависит, в беседе с радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

В первую очередь специалист напомнил, что острая фаза любого инфекционного заболевания часто сопровождается потерей аппетита, и COVID-19 - не исключение. В этом случае пациент может заметно похудеть.

«Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни - прим.ред.) простыми вещами в минимальном количестве - длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», - объяснил эксперт.

Но с другой стороны, по словам Потешкина, коронавирус может приводить и к появлению лишних килограммов. Это происходит в двух случаях.

«Первое - у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент - это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни», - продолжил кандидат медицинских наук.

Как уточнил эндокринолог, интерес к жирной пище во время любой болезни объясняется стремлением человека обеспечить себя энергией и получить дополнительный заряд положительных эмоций. Такое изменение рациона, утверждает врач, способно привести к увеличению массы тела на 10-15%.

В заключение Юрий Потешкин рассказал, как привести себя в форму после COVID-19. Для этого нужно постепенно наращивать физическую активность, а также придерживаться специальной диеты, для составления которой, по словам эндокринолога, лучше обратиться к специалисту.

Ранее группа ученых из США, Германии и Швейцарии сообщила, что лишний вес может являться причиной длительного течения COVID-19.

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