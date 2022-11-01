«Обнаружил противника»: летчик Су-35С рассказал, как уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации

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Летчик истребителя Су-35С рассказал о воздушном поединке с противником в зоне боевого соприкосновения. Инцидент произошел во время рутинного патрулирования.

«По указанию с командного пункта выполнил взлет из состава дежурных сил в зону дежурства в воздухе. Выполняя воздушное патрулирование, обнаружил самолет противника в районе линии боевого соприкосновения, далее выполнил опознавание, захват и пуск ракеты большой дальности. Убедившись в поражении цели выполнил выход из воздушного боя», - рассказал один из летчиков Су-35С Александр.

Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Накануне экипажи штурмовиков Су-25 Военно-космических сил России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск в зоне спецоперации. Кадры боевой работы авиации опубликовало Минобороны России. Как рассказали в ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов