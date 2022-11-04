На кораблях и подлодках ТОФ подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства

Торжественная церемония началась с подъема государственных и военно-морских флагов, а также исполнения гимна Российской Федерации.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На всех надводных кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота в честь Дня народного единства были подняты флаги расцвечивания. Торжественная церемония началась с подъема государственных и военно-морских флагов, а также исполнения гимна Российской Федерации.

Личный состав военных кораблей принял участие в торжественных построениях, где морякам напомнили о возникновении праздника и его значении в истории России. Наиболее отличившихся наградили грамотами. Для военнослужащих срочной службы запланированы просмотры патриотических художественных фильмов в кают-компаниях и воинских клубах.

Ранее в Москве публике впервые показали отреставрированный памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Открытие монумента состоится 4 ноября, в День народного единства. Обелиск посвящен руководителям народного ополчения, которое 410 лет назад изгнало польско-литовских захватчиков. Был создан по проекту архитектора Ивана Мартоса в 1818 году.