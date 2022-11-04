Армия Армия Армия

Несмотря на обстрелы ВСУ: как работает понтонная переправа в Херсонской области

05:15 04.11.2022
При работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны украинских войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы понтонно-переправочных подразделений Южного военного округа (ЮВО) при проведении эвакуации мирных граждан из Херсона и правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра.

Военные инженеры ежедневно осуществляют передвижение на левый берег Днепра до тысячи двухсот гражданских автомобилей, а также более пяти тысяч мирных жителей. При работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны украинских войск.

За мужество, смелость и героизм, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, большинству военных инженеров были вручены государственные награды непосредственно в районе выполнения боевых задач.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции состоялось награждение военнослужащих инженерных подразделений Южного военного округа. Кадры вручения государственных наград проявившим мужество и героизм бойцам показало Минобороны России. Российские военные наводили паромные переправы и мосты через водные преграды для доставки личного состава и боеприпасов на передовую и для эвакуации мирных жителей.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:10 Армия
Видео
«Эти три месяца были адом»: боец ВС РФ рассказал об условиях в украинском плену
04:55 Армия
Видео
На кораблях и подлодках ТОФ подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства
05:15 Армия
Видео
Несмотря на обстрелы ВСУ: как работает понтонная переправа в Херсонской области
20:07 Армия
Видео
«Слава России!»: кадры возвращения 107 российских военных из украинского плена
00:29 В стране и мире
У выбросившего в море дельфинов владельца океанариума в Севастополе изъяли морских котиков
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.