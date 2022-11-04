Несмотря на обстрелы ВСУ: как работает понтонная переправа в Херсонской области

При работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны украинских войск.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы понтонно-переправочных подразделений Южного военного округа (ЮВО) при проведении эвакуации мирных граждан из Херсона и правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра.

Военные инженеры ежедневно осуществляют передвижение на левый берег Днепра до тысячи двухсот гражданских автомобилей, а также более пяти тысяч мирных жителей. При работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны украинских войск.

За мужество, смелость и героизм, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, большинству военных инженеров были вручены государственные награды непосредственно в районе выполнения боевых задач.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции состоялось награждение военнослужащих инженерных подразделений Южного военного округа. Кадры вручения государственных наград проявившим мужество и героизм бойцам показало Минобороны России. Российские военные наводили паромные переправы и мосты через водные преграды для доставки личного состава и боеприпасов на передовую и для эвакуации мирных жителей.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.