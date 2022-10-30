Наводя переправы, спасая жизни: кадры награждения военных инженеров в зоне СВО

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Они осуществляли наведение паромных переправ и мостов через водные преграды для доставки личного состава, материальных средств и боеприпасов на передовую, а также для эвакуации мирного населения. Военным инженерам были вручены знаки отличия Георгиевский крест IV степени и медали «За отвагу».

«С начала июня ежедневно осуществляем переправу личного состава, вооружения и военной техники с одного берега Днепра на другой. Также участвовал в переправе гражданского населения», - рассказал награжденный катерист буксирно-моторного катера понтонно-мостового взвода Виктор.

Обращаясь к мобилизованным военнослужащим, он сказал, что бояться ничего не надо, поскольку «мы мужчины, мы должны защищать свои семьи, в первую очередь, и страну».

Материал подготовили Марина Крижановская, Николай Баранов.