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Наводя переправы, спасая жизни: кадры награждения военных инженеров в зоне СВО

05:01 30.10.2022
Российские военнослужащие наводили паромные переправы и мосты через водные преграды для доставки личного состава и боеприпасов на передовую и для эвакуации мирных жителей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне проведения специальной военной операции состоялось награждение военнослужащих инженерных подразделений Южного военного округа. Кадры вручения государственных наград проявившим мужество и героизм бойцам показало Минобороны России.

Вручение наград проводил командир одного из соединений инженерных войск ЮВО. Церемония проходила в боевой обстановке. Среди награжденных - проявившие мужество и отвагу воины-понтонеры, ежедневно рискующие своей жизнью, под постоянными ракетными и артиллерийскими ударами ВСУ.

© Минобороны России

Они осуществляли наведение паромных переправ и мостов через водные преграды для доставки личного состава, материальных средств и боеприпасов на передовую, а также для эвакуации мирного населения. Военным инженерам были вручены знаки отличия Георгиевский крест IV степени и медали «За отвагу».

«С начала июня ежедневно осуществляем переправу личного состава, вооружения и военной техники с одного берега Днепра на другой. Также участвовал в переправе гражданского населения», - рассказал награжденный катерист буксирно-моторного катера понтонно-мостового взвода Виктор.

Обращаясь к мобилизованным военнослужащим, он сказал, что бояться ничего не надо, поскольку «мы мужчины, мы должны защищать свои семьи, в первую очередь, и страну».

Материал подготовили Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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