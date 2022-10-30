Наводя переправы, спасая жизни: кадры награждения военных инженеров в зоне СВО
Российские военнослужащие наводили паромные переправы и мосты через водные преграды для доставки личного состава и боеприпасов на передовую и для эвакуации мирных жителей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В зоне проведения специальной военной операции состоялось награждение военнослужащих инженерных подразделений Южного военного округа. Кадры вручения государственных наград проявившим мужество и героизм бойцам показало Минобороны России.
Вручение наград проводил командир одного из соединений инженерных войск ЮВО. Церемония проходила в боевой обстановке. Среди награжденных - проявившие мужество и отвагу воины-понтонеры, ежедневно рискующие своей жизнью, под постоянными ракетными и артиллерийскими ударами ВСУ.
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