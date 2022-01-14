Беговая дорожка или гантели: тренер назвал лучший способ похудения

Для более эффективного похудения необходимо сочетать кардионагрузки и работу с отягощениями. К такому выводу пришел тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин. Данные типы тренировок оказывают различное влияние на организм.

Кардиотренировки увеличивают частоту сердечных сокращений. Лучшими вариантами являются бег или ходьба. Прогулки на велосипеде или плавание в бассейне также относятся к кардио, подчеркнул Шувакин. При грамотном подходе, считает он, подобные занятия помогут избавиться от лишнего жира.

«Наиболее эффективны те занятия, которые длятся от 45 минут. Первый результат от кардиотренировок вы заметите спустя неделю: станете меньше уставать во время повседневной активности. Улучшится ваш гормональный фон и, следовательно, общее состояние организма», - приводит РИА Новости слова тренера.

Тем, кто хочет нарастить мышечную массу или исправить асимметрию собственного тела лучше работать с отягощениями или с собственным весом, подчеркнул специалист. Важно помнить, что нельзя пренебрегать ни силовыми тренировками, ни кардио. Разноплановая нагрузка очень полезна, но не стоит выполнять оба вида тренировок в один день, считает он.