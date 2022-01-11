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Врач назвала главную ошибку переболевших COVID-19

Ян Брацкий
03:21 11.01.2022
По мнению терапевта Фаллахи Нуржахан, начинать реабилитацию после выздоровления необходимо с прогулок и увеличивать нагрузки на организм постепенно, регулярно советуясь с лечащим врачом.
Врач назвала главную ошибку переболевших COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Преждевременное возобновление тренировок в спортивном зале после перенесенной коронавирусной инфекции является большой ошибкой и может окончательно подорвать здоровье. Об этом сообщила врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

С ее слов, иммунная система переболевших COVID-19 ослаблена, а сердце и легкие работают на пределе своих возможностей. Организм может просто не справиться с обрушившейся на него физической нагрузкой, предупредила эксперт. После выздоровления она рекомендовала начинать с пеших прогулок на свежем воздухе, а штанги, гантели и тренажеры оставить на потом.

«Когда вы почувствуете, что организм готов, можно переходить на следующий уровень - быстрая ходьба или легкий бег. А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное - не навредить себе. А для тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, с пневмонией и ИВЛ, начинать занятия спортом можно только после консультации врача», - сказала специалист в беседе с РИА Новости.

Ранее врач-кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что коронавирус способен бить по многим внутренним органам человеческого организма, в том числе по сердцу. Специалист, в частности, предупредил, что состояние пациента, чье сердце пострадало от COVID-19, схоже с тем состоянием, в котором находится человек, перенесший обширный инфаркт. Профессор обратил особое внимание, что прогноз для таких пациентов печален, поскольку продолжительность их жизни составляет всего пять лет.

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