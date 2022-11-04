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«Инвалиды приседали постоянно»: боец ВС РФ рассказал об условиях содержания пленных во Львове

Максим Крюков
03:34 04.11.2022
Кроме того, он обратил внимание на условия содержания военнопленных, которых держали в спортивном зале СБУ в Киеве.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский военнослужащий Даниил, который пробыл в украинском плену семь месяцев, рассказал «Звезде» о том, как попал в плен, в каких условиях содержались военнопленные и что планирует делать дальше.

«Шли в дозоре группой: несколько БМП, и мы на своем танке, шли в наступление. Попали под артобстрел. Вступили в бой, доехали до блокпоста, потом были подбиты. Впоследствии вылезли из танка, потом получил ранение огнестрельное с автомата. И так попал в плен», - сказал он.

По его словам, бойцы ВС РФ содержались сначала в СИЗО в Киеве, а потом в лагере для военнопленных во Львове.

«На психику постоянно давили, песни учили украинские, националистические. Приседали, инвалиды приседали постоянно, присутствовало такое», - добавил Даниил.

Кроме того, он обратил внимание на условия содержания военнопленных, которых держали в спортивном зале СБУ в Киеве.

«Тем, кто был в спортзале СБУ, много ребят, которые через это прошли. Там, бывало, и не доживали после этого. Пытки, допросы, потом уже переводили в СИЗО, кто-то оттуда просто не уезжал. Постоянно лежали с закрытыми глазами, их на допросы водили, били. Забивали до смерти просто», - рассказал военнослужащий.

Также Даниил рассказал о планах после возвращения на Родину из плена.

«Наконец-то дома, не верится еще. Планы - восстановиться, здоровье восстановить, дальше уже будет видно. Когда приехал в этот лагерь [во Львове], желание огромное появилось вернуться назад, на фронт, отомстить за такое отношение к людям», - заключил боец ВС РФ.

Ранее российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, где им грозила смертельная опасность, вернулись на Родину. Самолет с бойцами Вооруженных сил РФ на борту прибыл в подмосковный Чкаловский.

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