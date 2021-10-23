Экс-министр финансов рассказал о главных ошибках при накоплении денег

Бывший министр финансов Михаил Задорнов заявил, что для формирования накоплений важно избегать стратегических ошибок.

По словам эксперта, первым стратегическим провалом при формировании сбережений является страх рисковать. Задорнов отметил, что базу сберегательного портфеля следует сформировать из инструментов с разной степенью защиты, передает РИА Новости.

Второй ошибкой может стать убеждение о том, что нужно найти один, гарантированно выгодный инструмент и все средства направить туда. По словам Задорнова, в сбережениях лучше разделять денежные потоки.

Третьей ошибкой, как считает эксперт, является зацикленность на крупных суммах для пополнения копилки. Деньги, которые тратятся на мелочи, могут стать стартовым капиталом.

«Для успешного инвестирования полезно выработать привычку: получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму», - подытожил Задорнов.

Ранее финансовый советник Анна Харченко рассказала, что стать обладателем первого миллиона можно достаточно быстро, если грамотно подходить к накоплению.

По ее словам, откладывать деньги дома под подушкой недостаточно, поскольку намного эффективнее будет открыть депозит в банке или купить ценные бумаги.