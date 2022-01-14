В стране и мире Опасная аномалия: Центральная Россия окажется в зоне низкого давления Ян Брацкий Утром в пятницу, 14 января, атмосферное давление может достигнуть рекордных 718 миллиметров ртутного столба. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Центральные регионы России окажутся в пучине «барического днища». С таким предостережением выступил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Виновник климатической аномалии - циклон «Эльза», окутавший Москву. «В данном случае, днище - невероятно низкое атмосферное давление, которое ощутят жители Центральной России и москвичи. Оно уже сегодня начало падать на глазах, а завтра и вовсе установит абсолютный рекорд. Показания барометров упадут до 718 миллиметров ртутного столба. При таких колебаниях не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди ощутят дискомфорт», - рассказал Тишковец на своей странице в Instagram. Последствия подобных перепадов вполне могут нанести серьезный вред здоровью, отметил он. По мнению синоптика, в ближайшее время лучше избегать активности, следить за состоянием своего здоровья и стараться не перегружать себя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика