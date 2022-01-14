Ученые рассказали о неожиданной опасности сушильных машин

Сушильные машины являются наиболее опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники. Об этом заявил глава Центральной лаборатории загрязнения морской среды (SKLMP) и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.

Специалист считает, что при работе машины загрязняют атмосферу микроволокнами пластика. Одно такое устройство, по его словам, способно выбросить примерно 120 миллионов микроволокон пластика в год.

Для того, чтобы точно узнать масштаб вреда, Люнг вместе с сотрудниками лаборатории отдельно прогнали через 15-минутный цикл сушки два вида ткани - синтетический полиэстер и натуральный хлопок. В первом случае вред был очевиден, но со вторым дела обстояли куда лучше: хоть хлопок и выбрасывает микроволокна, они не состоят из пластика, а, следовательно, в дальнейшем смогут разложиться.

Люнг уверен, что после обнаружения этого источника загрязнения, его можно будет начать контролировать, причем простыми методами. Ученый предложил решить данную проблему при помощи 3D-принтера: он и его подчиненные создали простые фильтры, которые предотвращают попадание пластика из стиральных машин в окружающую среду. Также специалисты начали работу по созданию аналогичного механизма для сушильных машин.

Вместе с тем Люнг предупреждает, что фильтры не смогут полностью обезвредить синтетические материалы, а для того, чтобы перестать вредить экологии, производителям одежды, по словам ученого, придется изменить политику подбора тканей.

Микроволокна - это распространенная группа микропластика, представляющая из себя кусочки пластика, размер которых не превышает пять миллиметров. Из них состоят синтетические ткани (например полиэстер - один из самых распространенных материалов для одежды). В процессе производства, стирки и сушки полиэстер выбрасывает в воздух огромные количества микроволокон пластика, а они, в свою очередь, наносят очень серьезный вред здоровью человека, попадая в его организм через еду, воду и органы дыхания.

По мнению многих ученых, загрязнение окружающей среды, в том числе пластиком, приближают Землю к экологической катастрофе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на защиту экологии. Так, в стране вводятся штрафы для нефтяных предприятий, у которых отсутствует план (или содержит недостоверные сведения) на случай разливов нефти и финансовое обеспечение для его реализации. В документе при этом предусмотрено наказание и за замалчивание аварии. Будут наказывать и тех, кто не выполняет в установленный срок предписаний органов экологического надзора. Также главой государства был подписан закон, в соответствии с которым компании-загрязнители (объекты I категории) будут штрафовать за невыполнение требований по оснащению источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля.