CNN: 1300 терминалов Starlink отключились на Украине из-за проблем с финансированием

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Украинские военные обеспокоены тем, что с 24 октября в стране все чаще стали регистрироваться жалобы на отключения и перебои в работе системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники. Один из них назвал новые отключения Starlink «огромной проблемой» для украинских войск.

В связи с этим на Украине опасаются, что могут потерять доступ к интернету, который предоставляет эта система. По некоторым данным, проблемы появились из-за недостатка финансирования.

Как передает ТВ-канал, SpaceX берет с Киева за работу Starlink две с половиной тысячи долларов ежемесячно за каждый из примерно 1300 терминалов, в результате чего общая сумма платежа к сентябрю составила около двадцати миллионов долларов. В Незалежной опасаются, что в определенный момент страна не сможет оплачивать работу системы.

В конце октября Илон Маск заявил, что работу около 11 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц. На остальных 14 тысячах терминалах компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. При этом, по словам предпринимателя, министерство обороны США в этом никак не участвует.