Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей

Врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал, что самым вредным способом приготовлением пельменей с точки зрения здоровья является их жарка.

«Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя», - отметил он в эфире Первого канала.

Врач также рекомендовал выбирать в магазине продукт, приготовленный по ГОСТу.

«Все пельмени делятся на категории, самыми лучшими из которых являются А и Б. В первом случае содержание мяса в них будет не менее 80%, а во втором - от 60 до 80%», - отметил Продеус.

Врач также отметил, что белок в фарше лучше усваивается по сравнению со стейком или обычным куском мяса.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что привычные сочетания продуктов могут доставлять дискомфорт организму, часто именно с этим связаны различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

По словам врача, многие люди плохо переносят мясо с картошкой или макаронами. По словам специалиста, это связано с тем, что мясо переваривается в основном в желудке, а крахмалистые продукты - в кишечнике. По той же причине не каждый может спокойно есть пельмени.