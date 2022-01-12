Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом под Красноярском

Четыре человека погибли и трое пострадали в аварии с пассажирским автобусом на юге Красноярского края. Столкновение автобуса с легковым автомобилем произошло в районе поселка Кошурниково в Курганинском районе.

Как сообщили в краевом главке МВД, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть полиции в 9.15 (5.15 мск).

«В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в аварии с экскурсионным автобусом в Ленинградской области.