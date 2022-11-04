В стране и мире СК РФ проверит действия владельца частного дельфинария в Севастополе Ян Брацкий Ранее стало известно, что владелец частного дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех афалин, более 10 лет содержащихся в неволе. © Фото: Следственный комитет РФ Читайте нас на: Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе. «Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по озвученным в средствах массовой информации сведениям о жестоком обращении с животными в городе Севастополе», - говорится в сообщении ведомства в Telegram. В минувшую среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали черноморских афалин в море на одном из пляжей. Неизвестным оказался владелец частного дельфинария и несколько рабочих. Позже выяснилось, что ранее млекопитающие более 10 лет содержались в неволе. В настоящее время специалисты организовали поиск животных. Экологи считают, что в неволе дельфины, привыкшие к людям, могут погибнуть. Экспертное мнение и аналитика