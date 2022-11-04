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В Германии заявили, что страны G7 отодвинули другие задачи из-за помощи Киеву

Виктория Ивашечкина
22:20 04.11.2022
Глава МИД ФРГ напомнила, что в течение последних месяцев была оказана миллиардная помощь украинской стороне.
В Германии заявили, что страны G7 отодвинули другие задачи из-за помощи Киеву
© Фото: IMAGO, Frederic Kern, Globallookpress
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Участники «Большой семерки» сконцентрировались на помощи Украине и отодвинули в сторону многие другие задачи. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она утверждает, что на протяжении последних месяцев участники встреч стран G7 уделяли самое пристальное внимание теме помощи украинцам, передает РИА Новости.

«Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи», - подчеркнула Бербок по итогам встречи в Мюнстере.

Она также напомнила, что в течение последних месяцев была оказана миллиардная помощь Киеву.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Пекин заявил, что Китай должен повлиять на Россию по вопросу Украины. По его словам, он поднимал эту тему во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. 

Канцлер Германии находится в Пекине с коротким визитом. Шольц стал первым представителем страны G7, который посетил Китай за последние три года.

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