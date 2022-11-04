«Шоковое состояние»: освобожденный из украинского плена боец ВС РФ рассказал о возвращении домой

Также российский военнослужащий поблагодарил всех, оказывал помощь и содействие в обмене пленными.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий Максим рассказал о первых эмоциях после возвращения на Родину. Военный самолет с бойцами Вооруженных сил России на борту прибыл на аэродром «Чкаловский» в Подмосковье.

«Рад, очень рад, что удалось вернуться. Шоковое состояние сейчас, не верится», - поделился он.

Также российский военнослужащий поблагодарил всех, оказывал помощь и содействие в обмене пленными.

«Не особо тяжелый. Русские солдаты должны ко всему привыкать», - сказал Максим, отвечая на вопрос, насколько тяжелым был плен.

Ранее российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, где им грозила смертельная опасность, вернулись на Родину. Самолет с бойцами ВС РФ на борту прибыл в подмосковный Чкаловский. Освобожденные бойцы были доставлены военно-транспортными самолетами, вернувшиеся пройдут курс реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.