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Синоптики рассказали о возвращении холодов в столичный регион

Ян Брацкий
23:11 14.01.2022
Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и метелями.
Синоптики рассказали о возвращении холодов в столичный регион
© Фото: pexels.com
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Жителей столичного региона предупредили о постепенном похолодании. Опускаться столбики термометров начнут с 15 января, сказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

С ее слов, в субботу температура в Московской области опустится до 2-7 градусов ниже ноля. При этом, отметила метеоролог, местами ожидаются сильные порывы ветра и метели. Мороз продолжит усиливаться, однако температура все равно останется на несколько градусов выше климатической нормы.

«Существенные перемены в сторону более устойчивой погоды, близкой к климатической норме, ожидаются с 19-20 января. Последняя декада января ожидается более холодной, чем предыдущие дни», - заключила Позднякова в беседе с «Радио 1».

Ранее стало известно, что 14 января в Москве было зафиксировано рекордно низкое давление - 719,9 миллиметра ртутного столба. Такое значение зарегистрировано на метеостанции ВДНХ, а это значит, что был побит показатель 1948 года, составлявший 720,5 миллиметра ртутного столба. В таких условиях многие люди почувствовали недомогание. Специалисты рекомендовали избегать стрессов и не перетруждать себя в ближайшие дни, пока атмосферное давление не вернется в норму.

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