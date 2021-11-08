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Суд оштрафовал Google и Telegram за неудаление запрещенного контента

Алексей Курильченко
15:41 08.11.2021
Компании оштрафованы на два и четыре миллиона рублей соответственно.
Суд оштрафовал Google и Telegram за неудаление запрещенного контента
© Фото: Moritz Wolf, imagebroker, Globallookpress
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Суд Таганского района Москвы признал американскую компанию Google виновной в неудалении запрещенного в России контента и назначил наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«GOOGLE LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 руб. 00 коп.», - говорится в сообщении.

Также суд признал виновной компанию Telegram в аналогичном нарушении - она должна выплатить четыре миллиона рублей.

«Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признана виновной... Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 руб. 00 коп.», - говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на компанию Google был составлен административный протокол за очередное неудаление запрещенной на территории РФ информации. Корпорации грозит штраф в размере от 5% до 10% суммы годового оборота. Претензии ведомства прежде всего основаны на невыполнении требований по удалению запрещенного контента видеохостингом YouTube.

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