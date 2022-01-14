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Названо число россиян, которые переболели COVID-19 без обращения к врачам

Иван Линдеманн
22:52 14.01.2022
Сейчас стоит задача выдать таким людям сертификат о перенесенном заболевании.
Названо число россиян, которые переболели COVID-19 без обращения к врачам
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Около трехсот тысяч россиян переболели коронавирусом без обращения к врачам. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга, посвященного COVID-19.

Как отметила вице-премьер, сейчас стоит задача выдать таким людям сертификат о перенесенном заболевании.

«Проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу — порядка 300 000 человек», - отметила Голикова в ходе выступления.

Голикова также сделала прогноз относительно распространения омикрон-штамма в России. По ее словам, он вскоре вытеснит доминирующий в РФ дельта-штамм. Из-за высокой контагиозности омикрон-штамм, как и в других странах, рано или поздно станет основным в РФ.

За последние пять суток заболеваемость выросла в 37 регионах страны. По состоянию на 13 января в России зафиксировано 783 случая заболевания омикрон-штаммом, более половины из которых приходятся на Москву.

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