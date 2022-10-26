В стране и мире Посол РФ заявил о недопустимости спекуляций на тему участия армии США в боях на Украине Ирина Елагина Российская дипмиссия в США обратила внимание Белого дома на опасность заявлений о возможном участии американской армии в боях на Украине. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений об участии армии США в боях на Украине. «Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией», - процитировало РИА Новости комментарий Антонова. По мнению российского диплома, Москва в полной мере осознает остроту момента. «Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона», - подчеркнул Антонов. Ранее Вашингтон опроверг заявления отдельных командиров об отправке американских войск на Украину и заявил, что «на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях». Экспертное мнение и аналитика