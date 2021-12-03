Falcon 9 вывела на орбиту около пятидесяти спутников Starlink
Сначала были выпущены два аппарата BlackSky, а за ними последовали спутники Starlink.
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Американская компания SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту 48 мини-спутников для своей сети Starlink, а также двух микроспутников BlackSky. Очередная партия была доставлена при помощи ракеты-носителя Falcon 9.
«Подтверждено развёртывание 48 спутников Starlink», — говорится в сообщении компании в Twitter.
В ноябре SpaceX были запущены 53 таких же спутника.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 с зондом DART, который должен спасти Землю от астероида Дидима, стартовала в Калифорнии.