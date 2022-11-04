США выделят Киеву 42 танка, 250 БТР, 40 бронекатеров и тысячу дронов

Кроме этого, Вашингтон обещал передать Киеву 45 танков Т-72.

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Новый пакет американской военной помощи украинским вооруженным силам на сумму 400 миллионов долларов включает 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost, 40 бронированных катеров и 250 бронетранспортеров М1117. Об этом рассказали в Пентагоне.

Ранее в США заявили, что в новый пакет военной помощи Украине войдет различное тяжелое вооружение, в том числе танки Т-72 в количестве 45 единиц, передает РИА Новости.

«Часть танков будет передана Украине до конца декабря... Поставки предполагается завершить в 2023 году», - рассказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее сообщалось, что Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине. Как указали СМИ, вопрос поставлен на паузу, так как сначала нужно подробно рассмотреть запросы Украины и согласовать поставки с НАТО.