Эксперта также удивило отсутствие со стороны западных стран усилий по урегулированию конфликта на Украине.

© Фото: Zhang Cheng, XinHua, GlobalLookPress

Бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России.

«Нетрудно понять, почему Украина — самая красная линия для России», - выразил мнение Ранделл в своей статье для издания Newsweek.

Эксперт обратил внимание на историческое значение Крыма. Если бы он оказался частью Североатлантического альянса, то вызвал бы у Кремля такую же реакцию, как и Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами - у Вашингтона.

Однако, как он считает, страны НАТО специально проигнорировали интересы региональной безопасности России, продолжая принимать в свои ряды бывшие страны СССР.

«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», - цитирует он слова американского дипломата Джорджа Кеннана.

Кроме этого, автора статьи поразило отсутствие со стороны западных стран усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее американские СМИ написали о том, что США провоцируют конфликт между Россией и НАТО, перебрасывая на Украину американских солдат для инспекции поставок западного оружия. Несмотря на то, что американские солдаты не принимают непосредственного участия в боевых действиях, само их присутствие играет большую роль.