Хотя американские солдаты не принимают участия в боевых действиях, само их присутствие играет большую роль, отметил обозреватель Джек Бакби.

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США провоцируют конфликт между Россией и НАТО, перебрасывая на Украину американских солдат для инспекции поставок западного оружия. Об этом заявил обозреватель Джек Бакби в своем материале для портала 19FortyFive.

Несмотря на то, что американские солдаты не принимают непосредственного участия в боевых действиях, само их присутствие играет большую роль. Как отметил Бакби, возможная гибель американских солдат от российского удара представляет собой «головоломку», однако в теории это можно рассматривать как удар по НАТО.

«Это может спровоцировать ответ со стороны стран НАТО, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией», — добавил он.

Бакби считает, что такой исход событий возможен в основном в случае целенаправленного удара Россией по американским военным. В случае, если они будут убиты или ранены непреднамеренно, результат может быть иной.

В Соединенных Штатах неоднократно заявляли, что не собираются отправлять войска на Украину. Вместе с тем эксперты отмечают, что присутствие военных НАТО и США вблизи Украины усиливается, так, в Румынию переброшена знаменитая 101-й воздушно-десантная дивизия.