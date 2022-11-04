В Белоруссии заявили об украинской провокации на границе

Камеры зафиксировали движение БТР-80 с группой вооруженных людей в форме.

© Видео: Пограничный комитет Беларуси © Фото: gpkgovby, Telegram

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о провокации со стороны Украины. На пункте пропуска на белорусско-польской границе камеры видеонаблюдения зафиксировали движение БТР-80 с группой вооруженных людей в форме.

Белорусские пограничники срочно заняли огневые позиции. Также были приведены в боевую готовность резервы. Однако бронетранспортер развернулся вглубь территории Украины и уехал.

Ранее стало известно, что белорусские пограничники перехватили беспилотник на границе в Гомельском районе. По итогам анализа карты памятника БПЛА подтвердился его запуск с украинской территории.