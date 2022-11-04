В стране и мире В Белоруссии показали перехваченный украинский дрон разведки Анна Касаткина Беспилотник перехватили 2 ноября в километре от украинско-белорусской границы. © Фото: gpkgovby, Telegram Читайте нас на: Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник на границе в Гомельском районе. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного комитета республики. Дрон перехватили 2 ноября в километре от украинско-белорусской границы, говорится в сообщении. Видео с беспилотником опубликовано в Telegram-канале ведомства. «Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», — говорится в сообщении комитета. Отмечается, что по итогам анализа карты памятника беспилотника подтвердился его запуск с украинской территории, коптер использовали военизированные подразделения Украины вблизи границы. «Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — добавили в пограничной службе. Ранее российский военнослужащий рассказал о борьбе с беспилотниками на передовой спецоперации при помощи «дронобоек». Расчеты ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения БПЛА противника уничтожают их электромагнитным импульсом. Экспертное мнение и аналитика