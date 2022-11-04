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Как «айдаровцы»* отдыхали с коноплей в Лисичанске: откровения украинского боевика

Павел Ремнев
11:50 04.11.2022
Запрещенные вещества были сами разными. Конопля, амфетамин, мак - лишь некоторые виды наркотиков, которыми увлекались в украинском нацбате.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Наркотики самых разных видов были нормой для айдаровцев*, такая практика никем не возбранялась. Об этом «Звезде» рассказал боевик украинского националистического батальона Денис Сероус с позывным «Аватар». В настоящий момент он отбывает наказание в колонии строгого режима.

С его слов, «обкуриться» и «обколоться» было обычным ритуалом для бойцов «Айдара»* - боевики употребляли различные запрещенные вещества. И даже боевая обстановка не была помехой.

«Никто этого не скрывал. Никто не препятствовал. Не карали за это», - сказал Сероус.

Боевик вспоминает, что в автосервисе в Лисичанске, где базировались «айдаровцы»*, было устройство для курения конопли. И тому, что происходит в батальоне, никто из командиров «не препятствовал», отметил  Сероус.

«Если поднимаешься, например, в Лисичанске, где мы базировались, в автосервисе на второй этаж,  у нас там стол стоял, на нем стоял бульбулятор», -поделился воспоминаниями заключенный.

Запрещенные вещества были сами разными. Конопля, амфетамин, мак - лишь некоторые виды наркотиков, которыми увлекались в украинском нацбате.

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Ранее выживший после плена у «айдаровцев»* житель ЛНР рассказал, как радикалы растягивали его машинами и обливали холодной водой на морозе из-за его «пророссийских» убеждений.

*«Айдар» - националистический батальон, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела.

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