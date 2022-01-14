Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧЕ-2022 по фигурному катанию

Российский танцевальный дуэт, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию. Воспитанники Александра Жулина набрали 87,89 балла.



На второй позиции разместились действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, выступление которых судьи оценили на 86,45 балла. Еще один российский дует, серебряные призеры российского первенства этого года, дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Денис Смолкин с результатом в 73,32 балла занимают восьмую строчку.



Ранее действующие победители мирового первенства в танцах на льду были вынуждены сняться с прошедшего в конце декабря 2021 года чемпионата России. Спортсмены выиграли ритм-танец, однако отказались от исполнения произвольного танца из-за травмы у партнера.



Победитель европейского турнира в 2022 году определится в субботу, 15 января, после произвольного танца.

Чемпионат Европы по фигурному катанию принимает столица Эстонии Таллин. Состязания продлятся по 16 января 2022. Ранее титулы турнира уже разыграли пары, россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли весь пьедестал почета.