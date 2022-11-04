В стране и мире Патриарх Кирилл обвинил Запад в духовной агрессии против России Виктория Ивашечкина Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны таким образом подносили фитиль к распаду РФ. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Запад предпринимает попытки «отменить» русскую культуру, эта духовная агрессия в отношении России не нова. «К сожалению, сегодня мы наблюдаем деструктивные попытки, предпринимаемые рядом западных стран, запретить или исключить из повестки дня русскую культуру, вина которой состоит, по мнению критиков, именно в традиционности, в обращении к фундаментальным качествам человеческой души», - сказал патриарх. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине и долгое время навязывал им псевдоценности. Таким образом подносили фитиль к распаду России. По мнению российского главы, украинский народ стал главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Запад бросает его «в топку». Экспертное мнение и аналитика