Два заместителя Набиуллиной покидают ЦБ

Банк России провел крупные кадровые перестановки. Свои посты в ближайшее время покинут два заместителя Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Первым уйдет зампред Дмитрий Скобелкин. Он покинет пост 25 января. В ЦБ отметили, что экономист решил продолжить карьеру в другом месте.

Следом за ним, 21 марта, Банк России оставит первый зампред Сергей Швецов. Уточняется, что он также решил работать вне ЦБ.

С 17 января первым заместителем Набиуллиной станет Владимир Чистюхин, бывший до сих пор зампредом. Посты заместителей председателя ЦБ займут Филипп Габуния, который сейчас является директором Департамента страхового рынка, и Юрий Исаев, руководящий Агентством по страхованию вкладов.

Напомним, что с января этого года Центробанк получил право вводить лимиты на выдачу банками и микрофинансовыми организациями потребительских кредитов и займов.