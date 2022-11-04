«Эпоха прошла»: в США заявили о падении гегемонии в борьбе против РФ и КНР
Гегемония США находится в упадке, уступая место многополярности в международных отношениях. Об этом рассказал офицер американской разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер в материале для Consortium News.
«Эпоха американского превосходства прошла. Пора переходить к тому, что ждет нас в будущем - к новой эпохе многополярности, где Америка - лишь одна из многих», - подчеркнул автор.
Эксперт также указал на существование двух взглядов на будущее мирового порядка. По словам эксперта, победить сможет лишь один из них.
«Линии сражения уже очерчены: с одной стороны - однополярность, возглавляемая США, с другой - многополярность под руководством России и Китая», - подытожил Риттер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что однополярная гегемония неумолимо рушится, и Запад не желает с этим мириться. Путин назвал «цеплянием за прошлое» нежелание западных стран признать, что мир изменился и стал многополярным.