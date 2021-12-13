«Следственный комитет Хабиба»: Нурмагомедов впервые прокомментировал инцидент с задержанием брата

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что провел беседу со своим братом после наезда на полицейского в Каспийске и применил жесткие, но справедливые меры. Также российский боец смешанных боевых искусств отметил, что не вмешивался в ход расследования дела.

«Разговоры, конечно, были, и они есть. В этом разбирался Следственный комитет. Я туда не лез, никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия... Поверьте мне, “Следственный комитет Хабиба Нурмагомедова” - с ним очень тяжело вопросы решать. Меры были, во-первых, очень жесткие, во-вторых, правильные», - сказал спортсмен.

Напомним, что вечером 11 ноября московская полиция сообщила о задержании в аэропорту Шереметьево двух мужчин, которые подозреваются в наезде на полицейского в Каспийске. Позже СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

По версии следствия, полицейский пытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, однако водитель не выполнил просьбы сотрудника и продолжил движение, в результате чего наехал на правоохранителя.

Впоследствии двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов были доставлены на допрос в ОВД Каспийска.