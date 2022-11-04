В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден запутался, будут ли США «освобождать» Иран или страна справится сама

Анна Назайкина
17:10 04.11.2022
В ответ на такое обещание американского лидера президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.
Байден запутался, будут ли США «освобождать» Иран или страна справится сама
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Протесты в Иране переходят на новый виток насилия. Начинаются нападения на силовиков. Митинги начались в сентябре после гибели 22-летней девушки, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Активисты считают, что полицейские избили ее до смерти.

После этого страну охватили волнения. Тем временем президент США сделал весьма неоднозначное заявление, что он собирается освободить Иран. Правда, потом добавил, что иранцы сами себя освободят.

«Не беспокойтесь, мы освободим Иран...Они сами себя освободят очень скоро», — сказал американский лидер.

В ответ на такое обещание Байдена президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад и полон решимости снова не попасть в американский плен. Заявление прозвучало на выступлении перед сторонниками исламской революции.

Следует отметить, что это далеко не первый раз, когда 79-летний американский президент попадает в неловкую ситуацию из-за оговорок или странного поведения, в связи с чем появилось большое количество слухов о наличии у него когнитивных нарушений.

Так, во время выступления в штате Колорадо Байден смутил собравшихся, напомнив им о героической смерти сына на Ближнем Востоке. Старший сын американского лидера в 2008-2009 гг. действительно служил в Ираке, однако умер в 2015 году от онкологии после госпитализации в Штатах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:43 В стране и мире
Видео
Путин: Запад очень умело подносил фитиль к распаду России
16:40 В стране и мире
Путин заявил, что Запад бросает украинцев «в топку»
16:11 В стране и мире
В минобороны Китая заявили о проведении подготовки на случай войны
15:04 В стране и мире
Путин разрешил мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления
14:20 В стране и мире
Путин продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2026 года
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.