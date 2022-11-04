Байден запутался, будут ли США «освобождать» Иран или страна справится сама

В ответ на такое обещание американского лидера президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.

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Протесты в Иране переходят на новый виток насилия. Начинаются нападения на силовиков. Митинги начались в сентябре после гибели 22-летней девушки, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Активисты считают, что полицейские избили ее до смерти.

После этого страну охватили волнения. Тем временем президент США сделал весьма неоднозначное заявление, что он собирается освободить Иран. Правда, потом добавил, что иранцы сами себя освободят.

«Не беспокойтесь, мы освободим Иран...Они сами себя освободят очень скоро», — сказал американский лидер.

В ответ на такое обещание Байдена президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад и полон решимости снова не попасть в американский плен. Заявление прозвучало на выступлении перед сторонниками исламской революции.

Следует отметить, что это далеко не первый раз, когда 79-летний американский президент попадает в неловкую ситуацию из-за оговорок или странного поведения, в связи с чем появилось большое количество слухов о наличии у него когнитивных нарушений.

Так, во время выступления в штате Колорадо Байден смутил собравшихся, напомнив им о героической смерти сына на Ближнем Востоке. Старший сын американского лидера в 2008-2009 гг. действительно служил в Ираке, однако умер в 2015 году от онкологии после госпитализации в Штатах.