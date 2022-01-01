В России изменилась концепция по борьбе с преступностью

В России вступила в силу измененная государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Нововведения внесены в программу, действовавшую с 2014 года.

Целями обеспечения государственной и общественной безопасности определены защита основных прав и свобод граждан, всех форм собственности, традиционных российский духовно-нравственных ценностей, укрепление гражданского мира, социальной и экономической стабильности, соблюдение закона и правопорядка, искоренение коррупции и другие.

Одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России в новой программе названы несанкционированные митинги.

Новая госпрограмма также предполагает уменьшение к 2030 году доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах в общем числе преступлений до 5,27%, смертность в ДТП до четырех человек на сто тысяч населения.

Ранее министерство внутренних дел представило краткую характеристику состояния преступности в России в период с января по ноябрь 2021 года. По данным ведомства, в сравнении с 11 месяцами 2020 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2%.