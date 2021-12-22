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МВД сообщило статистику преступлений в РФ за 11 месяцев 2021 года

Марина Крижановская
04:30 22.12.2021
Статистика представлена за период с января по ноябрь 2021 года.
МВД сообщило статистику преступлений в РФ за 11 месяцев 2021 года
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
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Министерство внутренних дел представило краткую характеристику состояния преступности в России в период с января по ноябрь 2021 года.

Так, наибольшее количество преступлений представляют из себя кражи (36,4%). 16,6% - это мошенничество, 38% - прочие преступления. 3,3% составляют нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Преступность в экономике представлена следующими показателями: 43,1% - в сфере экономической деятельности, 31,6% - против собственности, 17,1% - против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

МВД сообщает, что в сравнении с 11 месяцами 2020 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2%. Отмечается, что сохраняется уменьшение числа криминальных деяний против личности. А именно зарегистрировано на 5,7% меньше убийств и покушений на убийство, на 10,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

МВД констатирует уменьшение числа разбоев (на 16,5%) и грабежей (на 18,6%). На 2,3% сократилось количество краж, в том числе квартирных – на 16,8%. Также отмечается, что стало безопаснее в общественных местах: на 7,4% снизилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 22,7% меньше грабежей, а также на 4,3% уменьшилось количество краж, на 17,8% – разбойных нападений, на 14,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

«Большая часть ущерба (93,7%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», - приводит ТАСС данные МВД.

Что касается суммы ущерба от преступлений, то она составила порядка 766 миллиардов рублей, что на 64,2% больше аналогичного показателя 2020 года.

Ранее в полиции раскрыли основные методы «работы» киберпреступников. Так, современные кибермошенники пользуются доверчивостью своих жертв, звонят им от имени сотрудников службы безопасности крупных банков и даже используют гипноз.

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