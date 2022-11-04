Путин заявил, что Запад бросает украинцев «в топку»

По его словам, именно Украина и ее народ стали первыми и главными жертвами «намеренной возгонки ненависти» к России.

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Запад бросает украинцев «в топку», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и военного-исторического общества в Манеже.

«Мы видим это по характеру даже боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Вообще как будто украинцев не существует. Бросают, как в топку, и все», - сказал российский лидер.

По его словам, именно Украина и ее народ стали первыми и главными жертвами «намеренной возгонки ненависти» к РФ.

Российский лидер подчеркнул, что западные страны смогли внедрить в сознание миллионов украинцев такие псевдоценности, которые привели к созданию на территории современной Украины фактически «антиРоссии».