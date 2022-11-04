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Путин подписал закон, по которому мобилизация работодателя будет основанием для прекращения трудового договора

Виктория Ивашечкина
16:17 04.11.2022
Положение распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября текущего года.
Путин подписал закон, по которому мобилизация работодателя будет основанием для прекращения трудового договора
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизация работодателя может быть основанием для прекращения трудового договора. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополнил список обстоятельств, из-за которых договор прекращается в независимости от воли сторон. Таким обстоятельством теперь является призыв «физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации».

Это положение распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российский лидер подписал закон, позволяющий в рамках мобилизации призывать на военную службу граждан с неснятой и непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. 

При этом все равно не будут призываться граждане с судимостью, в частности, за совершение теракта, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта, за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Путин также сообщил, что в России на данный момент мобилизовано 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задач.

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