Залужный в Instragram* продолжает рекламировать страницу хакера из ДНР «Джокера»
Сейчас в профиле главкома стоит фотография украинского флага с гербом, сам аккаунт стал закрытым, однако ссылка на канал хакера все еще остается в описании.
© Фото: Reporters, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Страница в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) главкома ВСУ Валерия Залужного продолжает рекламировать Telegram-канал взломавшего его хакера «Джокера», переехавшего с Украины в ДНР.
В четверг, 3 ноября, аккаунт генерала взломали. На аватарку хакеры поставили фото президента России Владимира Путина. На коллаже российский лидер сидит на медведе на фоне флага РФ.
В настоящий момент в профиле Залужного стоит фотография украинского флага с гербом, сам аккаунт стал закрытым, однако ссылка на канал хакера все еще остается в описании.
Экспертное мнение и аналитика