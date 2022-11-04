Залужный в Instragram* продолжает рекламировать страницу хакера из ДНР «Джокера»

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Сам хакер еще вчера заявил, что адрес его профиля на странице главкома должен висеть еще чуть более двух часов, однако ссылка продолжает оставаться уже более 18 часов.

«Не надо удивляться. Я заплатил Залужному за рекламу моего канала», - написал он.

Ранее «Джокер» заявил, что атаковал американскую систему управления войсками DELTA.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.