Сербский музыкант Горан Брегович попал в аварию в Париже

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Знаменитый сербский музыкант и композитор Горан Брегович в Париже упал с мотоцикла и повредил плечо. Из-за травмы пришлось отменить концерты в Мексике 26, 29 и 30 ноября, сообщает Nova.rs.

По данным СМИ, у музыканта сейчас обездвижена рука. Отмечается, что подобная травма у Бреговича была в 2008 году, когда он упал с вишневого дерева в своем дворе.

Отметим, Горан Брегович периодически посещал Россию. Так, например, он участвовал в этническом фестивале в парке Коломенское.