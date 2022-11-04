Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС

Президент также сообщил, что сейчас власти работают над тем, чтобы беженцы могли получать российские документы в упрощенном порядке.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин сравнил беженцев с Украины, которые приехали в РФ, с их соотечественниками, которые поехали искать пристанище в европейских странах.

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют скидок, а у нас люди просятся на работу. Так и есть», - объяснил глава России.

На это Путин указал во время общения с волонтерами в День народного единства. Также российский президент уточнил, что сейчас власти работают над тем, чтобы украинские беженцы могли получать российские документы в упрощенном порядке.

Ранее британские СМИ сообщили, что порядка двух тысяч семей беженцев из Украины оказываются на улице в Соединенном Королевстве. Все дело в том, что кампания «Дома для Украины» постепенно завершается. Ее запустили в конце марта. Принимающие украинцев британцы получают денежную компенсацию от государства в размере 350 фунтов стерлингов.

Несколько групп в Великобритании, в том числе Совет по делам беженцев, выразили обеспокоенность тем, что данная кампания может быть незаметно свернута, хотя правительство заявляет обратное. При этом всего в страну прибыли около 97 тысяч беженцев