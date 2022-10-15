Daily Mail: украинские беженцы начали массово оказываться на улицах Британии

Приводится опасение, что кампания «Дома для Украины» постепенно завершается, несмотря на то, что в Великобританию прибыли около 97 тысяч беженцев.

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По сообщению британских СМИ, порядка двух тысяч семей беженцев из Украины оказываются на улице в Соединенном Королевстве. Все дело в том, что кампания «Дома для Украины» постепенно завершается. Ее запустили в конце марта. Принимающие украинцев британцы получают денежную компенсацию от государства в размере 350 фунтов стерлингов.

Как сообщает газета Daily Mail, несколько групп в Великобритании, в том числе Совет по делам беженцев, выразили обеспокоенность тем, что данная кампания может быть незаметно свернута, хотя правительство заявляет обратное. При этом всего в страну прибыли около 97 тысяч беженцев.

Британский чиновник местного правительства из Лэнгпорта Дьюри заявил, что «хозяевам и семьям нужна "ясность" в отношении того, что случится с этой кампанией, а также дополнительная поддержка для предотвращения "волны бездомности этой зимой и в следующем году"».

Ранее сообщалось, что «переполнена чаша» австрийцев. В стране заявили, что уже не справляются с потоком украинских беженцев. Канцлер Карл Нехаммер призвал принять более жесткий курс против нелегальной миграции и заявил, что приток мигрантов составил 195%.